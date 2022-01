La security degli Australian Open ordina di coprire o toglire le t-shirt con scritto “Where is Peng Shuai”

Tennis Australia è di nuovo sotto tiro. Dopo la difficilissima gestione del “caso Djokovic”, nel quale l’organizzazione degli Australian Open non è stata esente da colpe, adesso arriva un nuovo problema, come riporta News.com.au. La security del torneo ha imposto ad alcune spettatrici di rimuovere o coprire le t-shirt che indossavano, una maglietta bianca con il volto della Peng sul petto e sulla schiena lo slogan “Where is Peng Shuai”.

La protesta internazionale per la tennista cinese, della quale si sono perse le tracce, si è placata, almeno temporaneamente, per la ripresa del Tour, il caso Djokovic e gli Australian Open adesso in corso. Tuttavia sui social, e ora alcuni spettatori, cercano di riportare all’attenzione di tutti la posizione della Peng. Questo non è piaciuto a Melbourne, con l’ordine della security. La motivazione viene dal regolamento del torneo, che recita: “Nelle nostre condizioni di ingresso del biglietto non sono ammessi indumenti, striscioni o insegne commerciali o politiche”, così ha dichiarato il portavoce di Tennis Australia.

“Dire ipocrisia è un eufemismo. Non è sincero, è solo un modo per loro (Tennis Australia) di evitare un disastro nelle pubbliche relazioni”, ha detto una delle persone che indossava la maglietta al media australiano. “Lo puoi vedere dall’enorme quantità di supporto che abbiamo ricevuto dal pubblico che ha assistito all’intervento delle forze di sicurezza”.

Il famoso giornalista australiano Matt Walsh ha scritto sulla propria pagina social: “È interessante notare che i giornalisti possono porre domande ai giocatori sulla situazione di Peng Shuai, ma i fan, a quanto pare, non sono autorizzati a dire la loro”.

Marco Mazzoni