Australian Open: Matteo Berrettini al terzo turno. Ora la sfida con Carlos Alcaraz

Matteo Berrettini approda al terzo turno degli Australian Open, prima prova stagionale del Grand Slam.

L’azzurro, n.7 del ranking e del seeding ha battuto 61 46 64 61, dopo oltre due ore e mezza di battaglia, lo statunitense Stefan Kozlov, n.169 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card.

Matteo Berrettini si è aggrappato al servizio per arrivare al terzo turno. L’azzurro è apparso ancora in evidenti difficoltà fisiche soprattutto negli spostamenti. Servirà qualcosa in più contro il teenager terribile Carlos Alcaraz.

Nel primo set inizio convincente di Matteo, che dall’1-1 metteva a segno cinque giochi consecuti vincendo velocemente la frazione per 6 a 1 con l’americano che nell’ultimo punto del parziale commetteva anche un doppio fallo.

Nel secondo set nel terzo game Berrettini ha cancellato una palla-break con un ace, in quello successivo ha fallito tre palle-break consecutive e nel settimo gioco è stato lui a cedere la battuta per la prima volta nel match con un errore di diritto sul break point.

L’azzurro poi non ha sfruttato quattro opportunità di rientrare subito nel set e nel decimo gioco, dopo aver annullato altre due chance per il contro-break, Kozlov ha pareggiato il conto dei set per 6-4 con un diritto vincente sulla palla set.

Nel terzo set Berrettini ha messo a segno la zampata vincente sul 5 a 4 quando ha approfittato dell’unica chance offerta dall’americano e con un rovescio vincente si è assicurato il set per 6 a 4. Quarta frazione a senso unico, complice anche un risentimento alla coscia sinistra di Kozlov, probabilmente crampi: Berrettini volava sul 3-0 ed ha poi chiuso 6-1 la partita con un ace.

Al terzo turno Berrettini affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.31 del ranking e del seeding.

GS Australian Open S. Kozlov S. Kozlov 1 6 4 1 M. Berrettini [7] M. Berrettini [7] 6 4 6 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 S. Kozlov 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Kozlov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Kozlov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Kozlov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Kozlov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Kozlov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Kozlov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Kozlov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Kozlov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Kozlov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Kozlov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Kozlov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Kozlov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Kozlov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 S. Kozlov 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Kozlov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Kozlov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1 Aces 215 Double faults 168 % 78/114 1st serve in 70 % 70/10064 % 50/78 Win 1st serve 79 % 55/7033 % 12/36 Win 2nd serve 57 % 17/3020 % 1/5 Break points won 38 % 6/1664 % 21/33 Net points won 63 % 15/2427 % 27/100 Receiving points won 41 % 47/11423 Winners 533 Return winners 137 Unforced errors 292 Return unforced errors 290 Total points won 124