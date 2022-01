Nick Kyrgios Show! L’australiano fa sempre rumore dentro e fuori dal campo. Parla del Covid e di Novak Djokovic suo prossimo compagno di doppio? (Video)

Nick Kyrgios è tornato alla competizioni con una vittoria, in una partita che è stata molto spettacolare (vedere i video) sia durante che dopo la fine del match.

Questo è stato il debutto dell’australiano nella stagione 2022, dato che la scorsa settimana è risultato positivo al covid-19. La sua partecipazione agli Australian Open è stata addirittura messa in discussione perché i sintomi erano molto forti.

“E’ stato molto forte. Prima mi allenavo quattro o cinque ore al giorno e mi sentivo benissimo. Con il covid, non potevo nemmeno alzarmi dal letto. Non riuscivo a respirare, continuavo a tossire. Era davvero brutto. Pensavo di essere in uno stato di forma ottima e questo mi ha dato molta forza. Per tutti coloro che stanno attraversando questo momento, auguro il meglio. Non mi sento ancora al 100% ma non lo userò come scusa”, ha spiegato in conferenza stampa.

Al suo debutto, Kyrgios ha confessato che aver avuto il covid lo ha reso più nervoso. “Ero molto nervoso, molta pressione. Una settimana fa ho avuto il covid e non è stato facile. Quando ho capito che ero positivo, sapevo di avere una settimana di quarantena davanti a me e non è la migliore preparazione, visto che non potevo nemmeno vedere il mio fisioterapista. Sono contento di come ho reagito, ho giocato in modo impeccabile, ho controllato tutto. Sono stato brillante. Ho avuto sempre molto successo giocando contro i mancini nei Grand Slam. Nella mia carriero ho perso solo contro un mancino in un Grand Slam: Nadal”.

C’è stato anche il tempo per Nick di imitare l’urlo di Cristiano Ronaldo.

“So di avere il pubblico nel palmo delle mie mani quando voglio. Queste persone non hanno guardato molto sport negli ultimi due anni. Erano ansiosi di avere un po’ di divertimento. Urlavano come Ronaldo dopo ogni punto. Era surreale. Era come uno zoo”.

Kyrgios affronterà ora il numero due del mondo Daniil Medvedev, contro cui non ha mai perso (2-0). “Sarà una grande partita e una grande esperienza. È probabilmente il miglior giocatore del mondo in questo momento e ho sempre voluto giocare e vincere quegli incontri. Ho un piano per cercare di vincere la partita e spero di poterlo realizzare”.

L’australiano è stato una delle voci più forti nel difendere Novak Djokovic nelle ultime settimane e non ha rimpianti. “Ho difeso Novak come avrei difeso qualsiasi altro giocatore in quella situazione. Ho detto ciò in cui credevo. Abbiamo avuto le nostre differenze in passato, ma ora siamo in una sorta di ‘bromance’. Gli chiederò, invece, di giocare in doppio in qualche torneo”.

KYRGIOS SHOW: SERVIZIO IN TWEENER?



KYRGIOS ESULTA ALLA RONALDO E VIENE FISCHIATO



KYRGIOS BEVE BIRRA DA SPETTATORE



KYRGIOS FA LOB IN TWEENER