Casper Ruud si ritira dagli Australian Open. Era dalla parte di Tabellone di Jannik Sinner

Sfortunato Casper Ruud, n.8 del mondo, che ha dovuto dare forfait questa notte per gli Australian Open.

“Due giorni fa ho preso una storta in allenamento. Speravo di riuscire a recuperare, ma la caviglia necessita di un po’ più di tempo. Ho fatto di tutto per essere pronto per il mio primo turno, ma purtroppo mi sono reso conto di non essere al 100%, condizione necessaria per competere a questo livello. Ora tornerò a casa per fare un po’ di lavoro poi spero di poter andare in Sud America. Sono sicuro che per allora avrò recuperato“.

Dopo questo forfait Jannik Sinner è il primo favorito per raggiungere i quarti di finale del torneo in termini di ranking.

Il posto di Ruud nel tabellone verrà preso dal lucky loser russo Roman Safiullin.