Daniel Evans diventa furibondo per la pausa “bagno” di Karatsev

Daniel Evans ha lasciato la semifinale del torneo di Sydney contro Aslan Karatsev sconfitto e molto frustrato. Il britannico era scontento di qualcosa di molto specifico che è accaduto durante il duello e che è diventato molto famoso nel 2021: le pause per il bagno. Karatsev è andato in bagno alla fine del secondo set ed ha superato i cinque minuti – tre per usare il bagno e due per cambiare i vestiti – qualcosa che ha lasciato Evans furioso, sparando parole durissime.

“Questa è una c****** vergogna, una vergogna. F****** per lui. Non hai fatto rispettare le regole. Non li hai fatti rispettare! Nessuno in questo circuito gioca a tennis senza correre. Sei seduto lì con il tuo walkie-talkie, a cosa ti serve? Voglio una risposta. Hai una risposta? Per quanto tempo è stato fuori dal campo? Dimmelo, voglio saperlo”, ha dichiarato, ricevendo alla fine un warning per condotta antisportiva.

Ma Evans non si è fermato qui: “Il problema di questo circuito è che avete tutti paura. Quello che mi stai dicendo è una bugia. Dite le cose come stanno. Questa è una vergogna c******. Cinque minuti per cambiare pantaloncini e maglietta? Cinque minuti?….”.