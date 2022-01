Australian Open – Qualificazioni: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Trevisan e Bronzetti nel tabellone principale. Out al turno decisivo Caruso, Fabbiano, Giannessi e Cobolli

Lucia Bronzetti e Martina Trevisan hanno superato le qualificazioni degli Australian Open. Semaforo rosso per Thomas Fabbiano, Flavio Cobolli, Salvatore Caruso e Alessandro Giannessi.

Nel tabellone femminile Bronzetti, n.145 WTA e 26esima testa di serie delle “quali”, ha battuto in rimonta per 46 62 61, dopo quasi due ore di lotta, la giapponese Nao Hibino, n.129 WTA e 15esima testa di serie, che al secondo turno aveva stoppato Elisabetta Cocciaretto, n.156 WTA. La riminese era sotto 64 2-0 prima di infilare un parziale di dodici giochi ad uno.

Trevisan, n.113 WTA e seconda testa di serie, rimasta fuori di un soffio dal tabellone principale, nel turno decisivo ha liquidato 62 63, in un’ora e venti minuti di partita, la bielorussa Olga Govortsova, n.138 WTA e 19esima testa di serie.

Per quanto riguarda il tabellone maschile nulla da fare per Fabbiano, sconfitto 75 46 63, in due ore e 19 minuti, dall’ecuadoregno Emilio Gomez, n.155 ATP e 23esima testa di serie, e per il giovane Cobolli, n.199 del ranking, stoppato 63 62, in un’ora e 29 minuti, dall’argentino Tomas Martin Etcheverry, n.129 ATP e 12esima testa di serie.

Giannessi, n.184 ATP, è stato sconfitto dal tedesco Yannick Hanfmann, n.126 del ranking ed ottava testa di serie con due tiebreak, mentre Caruso, n.150 ATP e 29esima testa di serie delle “quali”, è stato sconfitto dal giapponese Taro Daniel, n.120 ATP.

(2) M. Trevisan vs (19) O. Govortsova



(15) N. Hibino vs (26) L. Bronzetti



(8) Y. Hanfmann vs A. Giannessi



(12) T. Etcheverry vs F. Cobolli



(7) T. Daniel vs (29) S. Caruso



T. Fabbiano vs (23) E. Gomez



Australian Open – TD Qualificazioni – Hard

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(11) H. Dart vs (WC) K. Birrell



M. Kukushkin vs E. Escobedo



K. Volynets vs M. Bjorklund



C. Bucsa vs R. Hogenkamp



Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

S. Jang vs R. Masarova



(5) R. Albot vs (17) J. Sousa



(15) N. Milojevic vs E. Couacaud



(6) L. Tsurenko vs E. Avanesyan



Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

D. Popko vs (18) J. Lehecka



(8) K. Rakhimova vs (24) R. Marino



(2) N. Gombos vs M. Ebden



Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(16) A. Tabilo vs E. Ymer



F. Horansky vs (22) T. Barrios Vera



J. De Jong vs (20) T. Machac



C. McHale vs E. Bektas



Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

I. De Vroome vs (25) S. Voegele



M. Trungelliti vs (30) D. Dzumhur



(13) Q. Zheng vs (28) M. Hontama



Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

M. Marterer vs T. Kamke



J. Grabher vs C. Dolehide



A. Hartono vs (17) J. Niemeier



Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

H. Baptiste vs Y. Yuan



(10) L. Broady vs R. Safiullin



Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

G. Elias vs T. Skatov



(5) V. Tomova vs (18) I. Bara



V. Kuzmova vs A. Bolsova