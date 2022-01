L’Ordine dei giornalisti critica l’atteggiamento di Djokovic a L’Equipe: “È preoccupante”

Le polemiche sono scoppiate quando Novak Djokovic ha ammesso di aver saputo di essere positivo al Covid-19 quando ha rilasciato un’intervista a L’Équipe lo scorso 18 dicembre. Questa risposta ha immediatamente scatenato l’indignazione sui social media, con molte critiche all’atteggiamento del numero uno del mondo, che si è tolto la maschera per il servizio fotografico, con l’Associazione internazionale dei giornalisti di tennis che ha voluto rilasciare una dichiarazione per condannare la situazione e lasciare un messaggio.

“La notizia che Novak Djokovic non ha detto a uno dei nostri membri – e al resto del team de L’Équipe quel giorno – che era risultato positivo al Covid-19 è estremamente preoccupante. Come giornalisti, siamo molto attenti a rispettare tutte le regole del Covid-19 e ci aspettiamo che i giocatori facciano lo stesso. Inoltre, i giornalisti devono essere completamente vaccinati per viaggiare agli Australian Open di quest’anno”, si legge in una dichiarazione inviata alla CNN.