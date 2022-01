ATP Sydney: Sonego vede i quarti, con Baez in quota la vittoria del torinese. Fognini sfavorito dai book contro Nakashima (con il programma di domani)

Dopo aver superato in rimonta Gaston all’esordio, Lorenzo Sonego affronta Sebastian Baez negli ottavi di finale dell’ATP di Sydney, a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open. L’azzurro parte nuovamente favorito e, secondo i betting analyst un suo successo si gioca a 1,61. In quota a 2,22, invece, la vittoria dell’argentino, arrivato dalle qualificazioni. Un successo agevole in due set per Sonego vale invece 2,37 la posta, mentre uno più lottato per 1-2 è visto a 3,65. In campo nella notte anche Fabio Fognini, per cui la strada si fa già in salita dopo la vittoria all’esordio. Il taggiasco affronta lo statunitense Brandon Nakashima, favorito per il successo a 1,51. Una vittoria dell’azzurro è offerta invece a 2,44. I bookmaker spingono per un successo netto del tennista a stelle e strisce, per cui un successo in due set vale 2,19.

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Petra Kvitova vs [7] Ons Jabeur

2. [ND] Ekaterina Alexandrova vs [2] Garbiñe Muguruza

3. [WC] Jordan Thompson vs [4] Reilly Opelka

4. [5] Paula Badosa vs Ajla Tomljanovic (non prima ore: 09:00)

5. [WC] Andy Murray vs [2] Nikoloz Basilashvili

Court 1 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Fabio Fognini vs Brandon Nakashima

2. [1] Aslan Karatsev vs Miomir Kecmanovic

3. [3] Barbora Krejcikova vs Jaqueline Cristian (non prima ore: 05:00)

4. J. Pegula or C. Garcia vs E. Raducanu or E. Rybakina

5. [8] Andrey Golubev / Franko Skugor vs Alexei Popyrin / Matt Reid

Court 4 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Sebastian Baez vs [5] Lorenzo Sonego

2. [3] Daniel Evans vs Pedro Martinez

3. [8] David Goffin vs [LL] Denis Kudla

4. [SE] Maxime Cressy vs [6] Dusan Lajovic

5. Jiri Vesely / Szymon Walkow vs [2] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Anett Kontaveit vs [Q] Elena-Gabriela Ruse

2. Daria Kasatkina vs Elise Mertens

3. [LL] Oceane Dodin vs Belinda Bencic

4. [OSE] Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia vs [3] Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos

5. A. Rus / A. Sharma or M. Haet / L. Mays vs [2] Shuko Aoyama / Ena Shibahara

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Matwe Middelkoop / Philipp Oswald vs [6] Kevin Krawietz / Andreas Mies

2. [7] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi

3. Alternate / vs Facundo Bagnis / Hans Hach Verdugo

4. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs [5] Jamie Murray / Bruno Soares

5. [4] Tim Puetz / Michael Venus vs Fabrice Martin / Jonny O’Mara

6. Marcus Daniell / Denis Kudla vs [3] John Peers / Filip Polasek