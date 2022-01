Pospisil accusa l’ATP di “mancanza di leadership” in merito al caso Djokovic

Mentre il mondo del tennis resta in attesa dell’ultima decisione del Ministro dell’Immigrazione australiano in merito al “caos Djokovic”, con Novak che finalmente è tornato libero e si è anche allenato alla Rod Laver Arena di Melbourne, arriva una sparata di Vasek Pospisil contro l’ATP. Per il canadese, braccio destro del n.1 serbo in seno alla PTPA (associazione nata nell’estate del 2020 per tutelare gli interessi dei tennisti), il silenzio dell’ATP sulla faccenda Djokovic-Australia è “assordante”. Anche se l’ATP infatti non ha giurisdizione in merito alle decisioni prese da Tennis Australia e soprattutto dal governo australiano, pur sempre si tratta del n.1 del mondo del tennis. Secondo Pospisil, l’ATP doveva prendere una posizione, manca di leadership e di interesse verso i tennisti.

Attraverso un perentorio post su Twitter, Pospisil accusa: “Il silenzio dell’ATP Tour sugli Australian Open, Novak Djokovic e altri giocatori è assordante. Indipendentemente dal vostro punto di vista sulla situazione in Australia con Novak e gli altri giocatori, si nota come l’ATP tace. Nemmeno una semplice dichiarazione dopo quattro giorni. Hanno già dimostrato più volte che non si preoccupano dei giocatori; ora stanno anche mostrando una completa mancanza di leadership di fronte a problemi reali”.

Parole secche, forti, inequivocabili. Il mondo del tennis, a una settimana dagli Australian Open, resta più che mai in agitazione.

Marco Mazzoni