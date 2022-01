La nota di Tennis Australia sulla faccenda Djokovic

Riportiamo lo screenshot dello “statement” di Tennis Australia sulla faccenda Djokovic, al quale sarà permesso di giocare di Australian Open con una esenzione.

“Novak Djokovic sarà al via degli Australian Open ed è in viaggio per l’Australia” si legge nella nota.

“Djokovic ha fatto richiesta di una esenzione medica che è garantita seguendo un processo rigoroso di verifica che coinvolge due team indipendenti di medici. Uno di questi è l’Indipendent Medical Exemption Review Panel predisposto dal dipartimento della salute dello stato di Victoria. Loro valutano tutte le richieste per vedere se rispettano i dettami e linee guida dell’ATAGI (Australian Technical Advisory Group of Immunisation).”