Il calvario di Hyeon Chung non ha fine: “Fa solo stretching e fisioterapia”

Vi ricordate di Hyeon Chung? Sono passati quasi quattro anni da quando il sudcoreano ha abbagliato il mondo e ha fatto la storia del tennis del suo paese raggiungendo le semifinali degli Australian Open, con vittorie su Alexander Zverev e Novak Djokovic lungo il suo percorso.

Le aspettative sono cresciute rapidamente intorno a questa giovane promessa che, per esempio, superò Kei Nishikori e divenne il numero 1 asiatico, salendo al numero 19 della classifica.

Il problema è che, ora a 25 anni, Chung è solo classificato n.495° e non gareggia da settembre 2020. Un vero e proprio calvario di infortuni, con un grave problema alla schiena in cima ai suoi pensieri.

“Tutto quello che fa è stretching e fisioterapia”, ha detto il padre di Hyeon Chung, vicepresidente della federazione sudcoreana, ai media del suo paese. “Hyeon è un perfezionista. Penso che tornerà quando il suo corpo si riprenderà perfettamente”, ha aggiunto. Chung ha subito diversi interventi chirurgici e ora resta da vedere in quale forma tornerà nel circuito maggiore, se mai lo farà.