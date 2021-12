Stampa Serba: Novak Djokovic si allenerà a Belgrado nei prossimi giorni. Fiducioso di giocare a Melbourne con un’eccezione medica

Il numero uno del mondo Novak Djokovic in queste settimane si sta allenando a Belgrado. Il 34enne serbo, come tutti ormai sappiamo, ha sempre avuto una posizione cauta sulla vaccinazione obbligatoria e dopo che è diventato chiaro che sarebbe stato uno dei requisiti per sbarcare in Australia per partecipare ai tornei di gennaio la sua presenza è stata sempre in dubbio all’Australian Open.

In un momento in cui mancano tre giorni all’inizio dell’ATP Cup e oggi stesso Tennis Australia ha assicurato di non aver ancora ricevuto l’indicazione del ritiro di Djokovic, la stampa serba scrive che il n.1 del mondo non giocherà il torneo e che ha intenzione di continuare ad allenarsi a Belgrado nei prossimi giorni.

Il giornale ‘Blic’ dichiara che Djokovic non è vaccinato, ma rimane molto fiducioso di giocare gli Australian Open con il ricorso a un’eccezione medica, scrive il quotidiano, con il sostegno della federazione australiana, che farà pressione sulle autorità locali per l’importanza della presenza di Djokovic, nove volte campione del torneo (un record nel singolare maschile), nel primo Grand Slam dell’anno.

L’ATP Tour ha recentemente rivelato che solo cinque tennisti tra i primi 100 giocatori di singolare non sono vaccinati. Se questa notizia sarà confermata, il n.1 del tennis mondiale è uno di questi.