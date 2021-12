Novak Djokovic e la commissione per partecipare all’Australian Open?

Una piccola porta si è aperta per i tennisti non vaccinati che vorranno partecipare agli Australian Open, ma la verità è che è davvero uno spiraglio. Come è già stato reso pubblico, sarà necessario passare attraverso una commissione di esperti e spiegare perché non si ha la vaccinazione Covid-19 fatta, e queste ragioni saranno valutate dalla commissione che valuterà l’ok o meno per il giocatore in questione.

Martin Pakula, ministro dello sport dello stato di Victoria, ha consegnato un chiaro messaggio al numero uno del mondo e nove volte campione di Melbourne.

“Se Djokovic non vorrà vaccinarsi e le sue dimostranze non saranno accettate dalla commissione di esperti, non giocherà gli Australian Open. Avrà bisogno di una buona scusa per giocare gli Australian Open da non vaccinato. Se la gente pensa che abbiamo fatto questo per cercare di dare una possibilità a Djokovic si sbaglia di grosso. Tutti coloro che partecipano devono essere vaccinati o avere una ragione importante per cui non lo sono. Non spetta a me o a qualsiasi altro ministro valutarlo. La parola passa agli esperti”.