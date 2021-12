Challenger Maia 2 e Rio De Janeiro: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo tre azzurri (LIVE)

CHALLENGER Maia 2 (Portogallo) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta (al coperto)

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Damien Wenger vs [WC] Luis Faria



CH CH Maia 2 Wenger D. Wenger D. 6 6 Faria L. Faria L. 2 4 Vincitore: Wenger D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Wenger D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Faria L. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Wenger D. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Faria L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Wenger D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Faria L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Wenger D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Faria L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Wenger D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Faria L. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Wenger D. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Faria L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Wenger D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Faria L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Wenger D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Faria L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Wenger D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Faria L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. Alexis Gautier vs [Alt] Elliot Benchetrit (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Javier Barranco Cosano vs Nikolas Sanchez Izquierdo



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Pedro Araujo vs [2] Kimmer Coppejans



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Luca Potenza vs [Alt] Arthur Reymond TDQ



CH CH Maia 2 Potenza L. Potenza L. 6 7 Reymond A. Reymond A. 3 5 Vincitore: Potenza L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Reymond A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Potenza L. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Reymond A. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Potenza L. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Reymond A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Potenza L. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Reymond A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Potenza L. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Reymond A. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Potenza L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Reymond A. 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Potenza L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Reymond A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Potenza L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Reymond A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Potenza L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Reymond A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Potenza L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Reymond A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Potenza L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Reymond A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [1] Elmar Ejupovic vs [WC] Duarte Vale



CH CH Maia 2 Ejupovic E. • Ejupovic E. 0 1 Vale D. Vale D. 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Ejupovic E. 1-1 Ejupovic E. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Vale D. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Ivan Gakhov vs [8] Edoardo Lavagno TDQ



CH CH Maia 2 Gakhov I. Gakhov I. 1 6 2 Lavagno E. Lavagno E. 6 3 6 Vincitore: Lavagno E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Gakhov I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Lavagno E. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 2-5 Gakhov I. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Lavagno E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Gakhov I. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Lavagno E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Gakhov I. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Lavagno E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Gakhov I. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Lavagno E. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Gakhov I. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Lavagno E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Gakhov I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Lavagno E. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Gakhov I. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Lavagno E. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Gakhov I. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Lavagno E. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Gakhov I. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Lavagno E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Gakhov I. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Lavagno E. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Gakhov I. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lavagno E. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

CHALLENGER Rio de Janeiro (Brasile) – 1° Turno – TDQ Qualificazione -1° Turno Md, cemento

CENTRE COURT – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gabriel Tumasonis vs [6] Rafael Matos



CH CH Rio de Janeiro Tumasonis G. Tumasonis G. 0 1 Matos R. Matos R. 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 1-2

2. Gonzalo Villanueva vs [8] Kaichi Uchida (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Facundo Diaz Acosta vs Nicolas Alvarez Varona



Il match deve ancora iniziare

4. Pedro Sakamoto vs Facundo Juarez (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Thiago Seyboth Wild vs [WC] Lorenzo Esquici



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Federico Zeballos vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos



CH CH Rio de Janeiro Zeballos F. Zeballos F. 0 0 Saraiva Dos Santos P. Saraiva Dos Santos P. 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [2] Nicolas Barrientos vs [7] Pedro Boscardin Dias (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Federico Zeballos OR Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Gabriel Tumasonis OR [6] Rafael Matos

4. [7] Pedja Krstin vs Luciano Darderi (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Joao Fonseca vs [5] Jose Pereira



CH CH Rio de Janeiro Fonseca J. Fonseca J. 0 0 Pereira J. Pereira J. 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-1

2. [4] Roy Smith vs [8] Luca Castelnuovo (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Eduardo Ribeiro vs [WC] Joao Fonseca OR [5] Jose Pereira