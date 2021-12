Halle cambia title sponsor e annuncia la presenza di Sinner nel 2022

Il torneo di Halle su erba nel 2022 sarà alla sua 29esima edizione. Dopo la scomparsa di Gerry Weber, creatore e factotum del torneo per moltissimi anni, e la crisi dell’azienda manifatturiera del suo ideatore, il torneo ha intrapreso un percorso di rinnovamento, con l’annuncio alcuni giorni fa del nuovo “title sponsor”, Terra Worthmann, che darà il nome al Terra Worthmann Open. “Terra” è il marchio commerciale dell’azienda Worthmann, attiva nella produzione di Pc, server e informatica in genere. La partnership è stata sancita per due stagioni, con l’intenzione di andare avanti nel tempo insieme alla crescita del torneo, che da tempo non nasconde l’ambizione di diventare un Masters 1000 qualora se ne aprisse l’opportunità dall’ATP.

Oggi arriva un altro annuncio da parte del torneo: Jannik Sinner sarà al via dell’edizione 2022, in preparazione dei Championships di Wimbledon. Il campo di partecipazione per la prossima edizione del torneo è davvero ricco: saranno al via il n.1 di Germania Sasha Zverev, Medvedev, Auger-Aliassime, Khachanov, Nishikori e anche Federer, se le sue condizioni fisiche permetteranno allo svizzero di giocare.

Il torneo si svolge dal 1993, ospitato in un bel centro sportivo con il gioiello del campo centrale, con copertura mobile e ottima visibilità per tutti gli spettatori. Nel 2015 è diventato ATP 500, e con i suoi oltre 110mila spettatori annuali, è diventato il torneo di tennis con maggior affluenza di pubblico in Germania.

Il direttore del torneo Ralf Weber ha ringraziato l’ex partner principale NOVENTI per la sua collaborazione: “Gli ultimi due anni e mezzo sono stati caratterizzati da una collaborazione basata sulla fiducia. A causa dell’impegno finalizzato all’ultimo minuto nel 2019 e delle circostanze speciali dovute alla pandemia di Corona virus, la loro cooperazione è stata caratterizzata da sfide speciali che sono state sempre affrontate con entusiasmo e una forte disponibilità personale all’azione”.

“Il piano sportivo ed economico per il 2022 è stato fissato e attendiamo con impazienza un torneo speciale che, grazie al ritorno degli spettatori sulle sue tribune, riceverà la sua degna cornice”, ha concluso Ralf Weber.

Marco Mazzoni