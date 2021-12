Hubert Hurkacz: “Ora la gente mi riconosce anche per strada”

Una delle grandi figure della stagione 2021 è stato, senza dubbio, Hubert Hurkacz. Il polacc ha debuttato in top 10 – ora è classificato al nono posto – ha vinto un Masters 1000 e si è garantito la qualificazione per le ATP Finals. Un anno da sogno che lo ha fatto conoscere un po’ a tutti, come lui stesso sottolinea.

“Dopo quest’anno la gente mi riconosce per strada in molti posti! Questo è cambiato. Negli ultimi anni, quando ero intorno alla top 30, pochi mi conoscevano. Il fatto che ho ottenuto grandi risultati ha aumentato l’interesse nei miei confronti. Ho già ricevuto supporto da sponsor come Lotos o Yonex”, ha confessato.

Naturalmente, uno dei momenti salienti è stata la partecipazione alle ATP Finals, qualcosa che si è rivelato un mondo a parte. “Il mio allenatore mi ha detto di trattare quel torneo come qualsiasi altro. Ma quando siamo arrivati, abbiamo visto che non era affatto così. L’atmosfera era unica. Avevamo un autista privato che ci portava alle partite, una guardia di sicurezza… Era qualcosa di molto diverso”, ha riconosciuto.

D’altra parte, ha confessato che la brutta fase che ha attraversato dopo la vittoria a Miami lo ha aiutato ad essere migliore. “Forse all’inizio avevo molta voglia di ripetere quel successo e giocare sempre meglio. Nelle prime settimane è stato un ostacolo ma guardando gli ultimi mesi, quel successo mi ha dato molto ed è stato un ostacolo che sono riuscito a superare. Sono stato in grado di superare il peso delle responsabilità molto bene e spero che nel 2022 possa ripetere la stagione di quest’anno”.