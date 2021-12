Challenger Forli 2, Antalya 3 e Sao Paulo: LIVE i risultati con il dettaglio delle Finali. In campo Luciano Darderi a Sao Paulo (LIVE)

CHALLENGER Forli 2 (Italia) – cemento (al coperto) – Finale

Il match deve ancora iniziare

1. Matthias Bachingervs [2] Maxime Cressy

CHALLENGER Antalya 3 (Turchia) – terra battuta- Semifinali e Finali

Il match deve ancora iniziare

1. Riccardo Bonadio/ Giovanni Foniovs Yu Hsiou Hsu/ Chun-hsin Tseng

2. Javier Barranco Cosano OR Ryan Peniston vs [6] Nuno Borges OR Eduard Esteve Lobato (non prima ore: 12:30)

CH CH Antalya 3 Borges N. Borges N. 15 6 4 Esteve Lobato E. • Esteve Lobato E. 15 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Esteve Lobato E. 0-15 15-15 4-2 Borges N. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Esteve Lobato E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Borges N. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Esteve Lobato E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Borges N. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Esteve Lobato E. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Borges N. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Esteve Lobato E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Borges N. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Esteve Lobato E. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Borges N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Esteve Lobato E. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Borges N. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Esteve Lobato E. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Borges N. 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. [6] Nuno Borgesvs Eduard Esteve Lobato

COURT 12 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Javier Barranco Cosano vs Ryan Peniston



CH CH Antalya 3 Barranco Cosano J. • Barranco Cosano J. 40 4 0 Peniston R. Peniston R. 40 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Barranco Cosano J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 Peniston R. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Barranco Cosano J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Peniston R. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Barranco Cosano J. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Peniston R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Barranco Cosano J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Peniston R. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Barranco Cosano J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Peniston R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Barranco Cosano J. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Peniston R. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Challenger Sao Paulo (Brasile – terra battuta – Finale

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Luciano Darderivs Juan Pablo Ficovich