Il direttore degli Australian Open: “I prossimi 14 giorni porteranno maggiore chiarezza su ciò che accadrà”

Gli organizzatori dell’L’Australian Open sono stati nuovamente messi in difficoltà dopo che è stato annunciato che il governo australiano ha posticipato l’apertura delle frontiere ai cittadini vaccinati. Questa apertura doveva avvenire il 1 dicembre ma è stata spostata al 15 dicembre, sollevando dubbi sul possibile impatto che avrà sul primo Grand Slam della stagione. I primi voli in arrivo con i tennisti sono previsti per il 27 dicembre. Per ora, tutto rimane in piedi.

“Quando abbiamo annunciato l’evento sapevamo che ci sarebbero state altre sfide a causa della pandemia in cui abbiamo vissuto negli ultimi due anni. Ci sono molte domande senza risposta intorno a questo, ma credo che i prossimi 14 giorni porteranno più chiarezza su ciò che accadrà. In questo momento, i piani stanno andando avanti come previsto”, ha detto al Sydney Morning Herald il direttore dell’Australian Open Craig Tiley.