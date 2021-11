Challenger Antalya 3: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro presente nel Md e uno nelle quali

Challenger Antalya 3 – Tabellone Principale – Hard

(1/WC) Ilkel, Cem vs (Alt) Hsu, Yu Hsiou

Barranco Cosano, Javier vs Roca Batalla, Oriol

Qualifier vs Jianu, Filip Cristian

Zekic, Miljan vs (7) Blancaneaux, Geoffrey

(4) Ajdukovic, Duje vs Chappell, Nick

Qualifier vs (WC) Metreveli, Aleksandre

Peniston, Ryan vs Fatic, Nerman

Svrcina, Dalibor vs (8) Oliveira, Goncalo

(6) Borges, Nuno vs Kirkin, Ergi

Tiurnev, Evgenii vs (WC) Erel, Yanki

Hardt, Nick vs Dougaz, Aziz

Bonadio, Riccardo vs (3) Domingues, Joao

(5) Tseng, Chun-hsin vs Misolic, Filip

(Alt) Lee, Duckhee vs Esteve Lobato, Eduard

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Qualifier

Qualifier vs (2) Ramanathan, Ramkumar

Challenger Antalya 3 – Tabellone Qualificazione – Hard

(1) Crawford, Olivervs (WC) Agabigun, Sarp(WC) Kirci, Korayvs (5) Orlov, Vladyslav

(2) Wessels, Louis vs Gakhov, Ivan

(WC) Ilhan, Marsel vs (7) Fonio, Giovanni

(3) Martin Tiffon, Pol vs Marti Pujolras, Alex

(Alt) Veldheer, Mick vs (6) Michalski, Daniel

(4) Sultanov, Khumoyun vs Paul, Jakub

Cacao, Tiago vs (8) Gerch, Lucas

CENTRE COURT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 13:00)

1. [3] Pol Martin Tiffon vs Alex Marti Pujolras

COURT 11 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 11:30)

1. [1] Oliver Crawford vs [WC] Sarp Agabigun

2. [Alt] Mick Veldheer vs [6] Daniel Michalski (non prima ore: 12:00)

COURT 12 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 11:30)

1. [2] Louis Wessels vs Ivan Gakhov

2. [WC] Koray Kirci vs [5] Vladyslav Orlov

3. Tiago Cacao vs [8] Lucas Gerch (non prima ore: 12:00)

COURT 13 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 11:30)

1. [WC] Marsel Ilhan vs [7] Giovanni Fonio

2. [4] Khumoyun Sultanov vs Jakub Paul (non prima ore: 12:00)