Mardy Fish su Jannik Sinner: “ciò che mi colpisce di più è il suo atteggiamento in campo. Ci sono un sacco di giovani presuntuosi e arroganti là fuori, ma lui è l’opposto”

Ci sono pochissime partite nella memoria recente in cui un giocatore è stato così superiore a John Isner come Jannik Sinner nel suo debutto in Coppa Davis, impressionando anche i suoi rivali.

Il nativo di Greensboro ha detto che vede l’azzurro tra i primi tre giocatori del mondo molto presto, qualcosa riaffermato dal capitano della squadra statunitense Mardy Fish.

“Non c’è dubbio che ha un grande futuro davanti a sé”. Oggi è stato impressionante e ciò che mi colpisce di più è il suo atteggiamento in campo. Ci sono un sacco di giovani presuntuosi e arroganti là fuori, ma lui è l’opposto. Non ho mai visto niente del genere”.