Notizie dal Mondo: Juan Martin Del Potro ritorna ad allenarsi sul campo. Anche Monica Puig. Ufficiale il calendario del mese di Gennaio dopo la conferma di tennis Australia. Qualificazioni Australian Open il 10 Gennaio a Melbourne

Juan Martín Del Potro è ricomparso sui social dopo un po’ di tempp per postare un paio di foto in cui lo si vede allenarsi sui campi del Club Argentino de Tenis. Nonostante non abbia ancora confermato la sua partecipazione ad alcun torneo, il ritorno sembra sempre più vicino e gli organizzatori dei tornei su terra battuta in Sudamerica saranno sicuramente contenti di avere la sua presenza. Quindi lo vedremo di nuovo in azione all’inizio del 2022?

Tennis Australia ha ufficialmente confermato i tornei che si giocheranno all’inizio dell’anno e che serviranno da preparazione per gli Australian Open , che inizieranno il 17 gennaio. Quindi, sia per l’ATP che per la WTA, questo sarà il calendario del primo mese di gare della stagione 2022:

1 gennaio: ATP Cup a Sydney (sede ancora da confermare).

3 gennaio: WTA 500 e ATP 250 ad Adelaide, ATP 250 Melbourne, 2x WTA 250 Melbourne, Ch 80 Bendigo, Ch 80 Traralgon.

10 gennaio: Qualificazioni degli Australian Open a Melbourne, WTA 500 e ATP 250 a Sydney, WTA 250 e ATP 250 ad Adelaide.

La sua ultima partita ufficiale è stata al Roland Garros 2020, a settembre dello scorso anno.ha avuto a che fare per tutto questo tempo con un grave infortunio alla spalla che le hanno impedito di giocare per tutta la stagione 2021. Sul suo account Facebook, la portoricana ha condiviso un’istantanea in cui la si vede tornare nei campi di allenamento. “Dopo tre operazioni e due anni fuori dal circuito sono contenta di dire: ‘SIAMO TORNATI!’ I suoi fan stanno già facendo il conto alla rovescia per poterla rivedere nei tornei WTA.