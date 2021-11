ATP Finals: Parlano Novak Djokovic e Alexander Zverev anche dei prossimi Australian Open (con il video delle Semifinali)

Novak Djokovic : “Sascha è uno dei migliori battitori del mondo. Questo è un fatto e in diverse occasioni anche stasera si è tolto dai guai col servizio. Anche io stavo servendo bene, ma sono incappato in un pessimo gioco nel terzo set, con quattro errori gratuiti di cui tre col diritto da facile posizione. Ho un po’ buttato via la partita, quella circostanza è stata decisiva, e dopo ho sbagliato un diritto anche sulla palla del contro-break sul 4-2. Tuttavia penso sia stata una bella battaglia, di alta qualità”. Così Djokovic a chi gli chiede se alla fine abbia avuto un calo fisico: “Assolutamente no. Non mi sentivo assolutamente stanco. Avrei potuto continuare tranquillamente per un po’ di ore ancora. Ho solo avuto un pessimo game, il quarto del terzo set, con quattro errori gratuiti. E in condizioni simili contro un così grande battitore quando perdi il servizio è dura rimontare”.

“Sull’Australian Open Vedremo. Aspettiamo e vedremo. Non ho parlato con la direzione del torneo, per essere onesto. Stavo solo aspettando quale fosse la loro decisione, ora la sappiamo. Aspettiamo e vedremo”.

Sascha è un amico anche fuori dal campo, andiamo d’accordo. Non è scontato avere questo tipo di rapporto con un rivale con cui ti confronti spesso sui palcoscenici più importanti del mondo. Con lui parlo spesso anche di altre cose che non riguardano il tennis. Sono felice di dividere queste esperienze con lui. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, ovviamente quando giochiamo contro vogliamo vincere entrambi ma il rapporto che ho con lui va al di là del risultato. E’ un ottimo ragazzo, un grande giocatore e sicuramente presto vincerà uno Slam”.

“E’ stata una grande stagione. Non ho giocato molti tornei ma comunque sono finito al numero uno del mondo per la settima stagione, ho vinto tre slam su quattro. E’ stato un anno fenomenale. Forse ci sono stati tornei ATP in cui avrei potuto fare meglio, però direi che è stata una buona stagione, anche con la semifinale qui. Mi piace come sto giocando, ora non vedo l’ora di disputare la Coppa Davis. Ovviamente è una competizione di squadra, in cui quello che accade non dipende solo da me, spero che i miei compagni siano pronti; per quanto mi riguarda io sono più che motivato a giocare per la mia patria”.

Alexander Zverev : “È stata una grande partita. Quando due giocatori in forma si incontrano di solito ne esce una grande partita, e oggi è successo questo. E poi ogni volta che giochiamo uno contro l’altro è sempre un match di alto livello. Anche questo è andato al terzo set, è durato parecchio, è una lotta molto fisica.

Nole è qualcuno che molti giocatori apprezzano nel tour, è una persona con la quale si può parlare. Mi capisce, parliamo non solo di tennis, ma anche della vita in generale. È questa la parte di lui che maggiormente apprezzo.

Sull’Australian Open si tratta di un argomento molto difficile, perché ha parecchi risvolti politici. Non so quali sono i criteri che guidano le sue scelte. Ma siamo visitatori in un paese straniero. Non è una questione tennistica, c’è una pandemia in corso. In fin dei conti quel Paese ci permette di entrare e per farlo dobbiamo seguire le loro regole e i loro protocolli.

“Spero che sia in grado di giocare Novak. Lui è il n. 1 del mondo, e io sono il n. 3 quindi in fondo se lui non gioca il mio compito è più semplice, ovviamente. Ma lui è il n. 1 del mondo e dovrebbe esserci. Spero che il Governo Australiano possa concedere una eccezione che gli permetta di giocare”.