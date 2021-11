Il caso di Shuai Peng: Onu e Casa Bianca chiedono chiarimenti e prove delle sue condizioni di salute. I giornali si chiedono dove si trova ora

Il caso di Peng Shuai sta avendo sempre più risonanza ed ha già raggiunto i più alti livelli mondiali. Questa volta, anche la Casa Bianca e le Nazioni Unite si sono fatte avanti per affrontare la scomparsa della donna cinese.

“Siamo profondamente preoccupati dalle notizie secondo cui Peng Shuai sembra essere scomparsa dopo aver accusato un ex alto funzionario della RPC (Repubblica Popolare Cinese) di violenza sessuale. Ci uniamo alle richieste che le autorità della Repubblica Popolare Cinese forniscano prove indipendenti e verificabili della sua posizione e che sia al sicuro”, ha detto Jen Psaki, addetto stampa del governo americano.

In una nota simile, Liz Throssel, portavoce dell’Ufficio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha condiviso queste preoccupazioni. “Peng non è stata sentita pubblicamente da quando ha affermato sui social media di essere stata abusata sessualmente. Sarebbe importante avere prove dei suoi spostamenti e della sua salute e chiediamo un’indagine con piena trasparenza sulle sue accuse di aggressione sessuale”.

Anche la stampa si unisce alla sfida, con i giornali Marca e L’Équipe che dedicano le prime pagine delle rispettive edizioni di questo sabato alla tennista asiatica.

“Dov’è Peng Shuai?”, si legge a grandi lettere, ed è una delle frasi più ripetute nel mondo in questi giorni. Resta da vedere se avrà un effetto, in un momento in cui la protesta ha superato da tempo il mondo dello sport.