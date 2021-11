Lockdown in Austria: a Innsbruck non ci sarà pubblico per la Coppa Davis

A causa dell’aumento dei contagi, l’Austria entrerà in lockdown a partire dalla giornata di lunedì. A Innsbruck, una delle tre sedi delle Davis Cup Finals (si giocherà anche a Torino e Madrid), si disputeranno regolarmente le varie sfide in programma ma il pubblico non sarà ammesso sugli spalti: tutte le partite, infatti, saranno disputate a porte chiuse, secondo quanto deciso dal Governo austriaco in stretta collaborazione con l’ITF.

“Ci scusiamo con tutte le persone che stavano attendendo le Davis Cup Finals ad Innsbruck da diversi mesi, sappiamo quanto sia importante il pubblico nelle competizioni a squadre ma purtroppo non possiamo far nulla di diverso. La salute e la sicurezza vengono al primo posto, questa è la nostra priorità“, ha commentato il CEO di Kosmos Tennis, Enric Rojas.

A prendere la parola è stato anche David Haggerty, presidente dell’ITF: “Tutte le squadre coinvolte nella manifestazione condividono il nostro disappunto, continueremo a lavorare assieme ai nostri partners per garantire lo svolgimento delle gare in assoluta sicurezza, seguendo le normative del governo austriaco“.

A Innsbruck, lo ricordiamo, si disputeranno le partite del Gruppo C (Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca) e del Gruppo F (Germania, Austria, Serbia), oltre al quarto di finale tra le vincitrici dei due raggruppamenti. Tutti i biglietti acquistati per l’evento di Innsbruck saranno rimborsati: ulteriori informazioni saranno rese note nelle prossime ore attraverso i canali ufficiali della Coppa Davis.