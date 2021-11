ATP Finals 2021 – Torino: Alexander Zverev supera Hurkacz e conquista le semifinali eliminado anche Jannik Sinner dal torneo

Alexander Zverev è il terzo semifinalista delle ATP Finals di Torino. Il numero 3 al mondo si è imposto con il risultato di 6-2 6-4 contro il polacco Hubert Hurkacz (9) assicurandosi il secondo posto del Gruppo Rosso e staccando di conseguenza il biglietto per il penultimo atto del torneo.

Pronti partenza e break per il tedesco, che ha poi rubato subito il servizio una seconda volta all’avversario ed ha fatto suo il primo set in soli 27 minuti di gioco. Nella seconda frazione il polacco ha concesso un solo turno di battuta che è però stato decisivo. Il successo di Zverev, che sfiderà in semifinale Novak Djokovic (1), rende dunque la sfida di questa sera, tra il nostro Jannik Sinner (11) e Daniil Medvedev (2), irrilevante ai fini della qualificazione.