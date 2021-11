ATP Finals 2021- Torino: Novak Djokovic già in semifinale

Nella sua seconda partita alle ATP Finals, Novak Djokovic ha spazzato via Andrey Rublev (5) con il risultato di 6-3 6-2 qualificandosi così per le semifinali. Come già successo contro Kasper Ruud (8), il numero uno al mondo ha concesso subito un break al russo, il quale però non è riuscito a confermarlo.

Il serbo si è poi mostrato più deciso ed ha rubato una seconda volta il servizio all’avversario, cosa che gli ha permesso di chiudere il primo set in suo favore. Nella seconda frazione, Nole non ha lasciato scampo al 24enne riuscendo a strappargli ben due volte il turno di battuta e restando solido al servizio.