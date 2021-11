ATP Finals 2021 – Torino: Il programma completo di Martedì 16 Novembre 2021. Matteo Berrettini vuole prendersi ancora qualche ora prima di decidere se giocare o meno

Matteo Berrettini avrà ancora qualche ora di tempo prima di decidere se giocare o meno le ATP Finals.

Dichiara Filippo Volandri, capitano di Davis: “Matteo ha detto che l’ha sentito in maniera diversa. E stavolta si è fermato subito, non ha giocato sul dolore. Si è svegliato meglio di come accaduto in Australia. La diagnostica in un primo momento, con l’ecografia, lascia ben sperare. Ma bisogna attendere l’esito della risonanza.

E’ sempre tornato più forte ogni volta che ha affrontato infortuni, e sicuramente supererà anche questo”.

Centre Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

2. [2] Daniil Medvedev vs [3] Alexander Zverev (non prima ore: 14:00)

3. [6] Ivan Dodig / Filip Polasek vs [8] Kevin Krawietz / Horia Tecau (non prima ore: 18:30)

4. [6] Matteo Berrettini vs [7] Hubert Hurkacz (non prima ore: 21:00)