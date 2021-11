Matteo Berrettini dopo il ritiro nella prima partita alle Finals “Spero anche solo al 60% di poter tornare in campo e di godermi questa splendida atmosfera”(con il video delle partite della prima giornata e dell’infortunio di Matteo)

Matteo Berrettini: “Ho sentito dolore nella stessa zona dello stiramento in Australia, anche se non è stata una fitta simile. Certo ora non posso dire nulla sull’entità. Di sicuro, è il giorno peggiore che abbia mai vissuto su un campo da tennis”.

Spero anche solo al 60% di poter tornare in campo e di godermi questa splendida atmosfera. Me la sono meritata e mi sta sfuggendo di mano senza che possa farci niente.

Enterò in campo però solo se potrò avere possibilità di vincere la partita altrimenti darò forfait. Per capire meglio l’entità dell’infortunio dovrò fare alcuni esami. Spero di recuperare per martedì ma per questa sera non posso dire altro.”