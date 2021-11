ATP Finals 2021 – Torino: Che sfortuna Matteo Berrettini! Dopo un gran primo set l’azzurro si fa male agli addominali e si ritira!!

Sfortuna nera per Matteo Berrettini che purtroppo dovrà dire addio anche alle ATP Finals dopo essersi fatto male nel match inaugurale contro Alexander Zverev.

Il tedesco dopo aver vinto il tiebreak del primo set per 9 punti a 7, nel secondo game del secondo parziale il teutonico ha approfittato del ritiro di Matteo che ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema agli addominali, infortunio che ha già avuto in passato.

Nel primo set Berrettini dopo aver annullato complessivamente 4 palle break in tre game di battuta sul 6 a 5 mancava due palle set sul servizio di Zverev.

Nel primo Matteo colpiva male la palla con la risposta di rovescio e sul secondo set point il tedesco piazzava un servizio vincente esterno.

Nel tiebreak Berrettini andava avanti per 5 a 3 ma subiva il minibreak nel nono punto dopo una leggera deviazione del nastro, dopo uno scambio duro, e il dritto dell’azzurro finiva in corridoio.

Il romano dopo aver annullato due palle set con il servizio, Zverev al terzo tentativo e dopo una bella risposta vincente di diritto sulla riga piazzava il minibreak e vinceva frazione per 9 punti a 7 parziale durato ben 1 ora e 18 minuti.

Nel secondo gioco del secondo set l’azzurro dopo aver mandato in rete un diritto si metteva le mani addosso e chiamava il fisioterapista per il problema agli addominali.

Si capiva subito che l’infortunio era serio dopo 10 minuti si riprendeva ma al primo diritto colpito l’azzurro abbandonava il campo e si ritirava dalla partita e sicuramente anche dal torneo.

ATP ATP Tour Finals Turin Zverev A. Zverev A. A 7 1 Berrettini M. • Berrettini M. 40 6 0 Vincitore: Zverev A. per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Berrettini M. 15-0 15-15 15-30 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 Zverev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

10 ACES 51 DOUBLE FAULTS 039/54 (72%) FIRST SERVE 47/69 (68%)28/39 (72%) 1ST SERVE POINTS WON 33/47 (70%)10/15 (67%) 2ND SERVE POINTS WON 8/22 (36%)2/2 (100%) BREAK POINTS SAVED 5/5 (100%)7 SERVICE GAMES PLAYED 614/47 (30%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 11/39 (28%)14/22 (64%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 5/15 (33%)0/5 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 0/2 (0%)6 RETURN GAMES PLAYED 78/11 (73%) NET POINTS WON 11/14 (79%)21 WINNERS 169 UNFORCED ERRORS 2338/54 (70%) SERVICE POINTS WON 41/69 (59%)28/69 (41%) RETURN POINTS WON 16/54 (30%)66/123 (54%) TOTAL POINTS WON 57/123 (46%)234 km/h MAX SPEED 228 km/h216 km/h1ST SERVE AVERAGE SPEED 208 km/h151 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 174 km/h