Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: Parla Carlos Alcaraz “Si tratta di un’esperienza che mi aiuterà per il futuro quello che è accaduto a Bercy e la prossima volta saprò come comportarmi” (con il programma della seconda giornata e Video)

Carlos Alcaraz : “Questo format? Bello, ma difficile. Si gioca punto su punto e tutto può cambiare in fretta.

Ho cercato di divertirmi, di godere di questo momento così particolare e devo dire che questo atteggiamento ha funzionato. Il punto, giocando ai quattro game, è riuscire a stare sempre concentrato al cento per cento. Perché se ti distrai un attimo il tuo avversario ti è subito addosso. Il campo senza corridoi? Lo adoro, mi dà ottime sensazioni. Il problema è il riscaldamento di un minuto, troppo breve per me. Ovviamente ci si scalda seriamente prima, ma in un minuto puoi fare poco, qualche diritto, qualche rovescio, qualche servizio e via. Ma sono le regole e le accetto”.

“Non posso dire che il coaching in questo caso sia stato di grande aiuto, perché quando sei in campo sei concentrato soprattutto su te stesso. Però qualche indicazione mi è arrivata, in particolare su come rispondere. E ho provato a metterla in pratica, riuscendo a colpire meglio nella seconda parte della partita. Molte volte da dentro non riesci a essere così lucido per vedere tutto quello che non va. Penso che permettere il coaching sia una buona idea”.

“Sono consapevole che non giochiamo per i punti, ma questo non cambia il mio atteggiamento in campo. Cerco sempre di migliorare, di imparare qualcosa in ogni momento, in ogni punto. Il fatto che ci siano o meno i punti non cambia nulla. Semplicemente, faccio come se ci fossero”.

“Si tratta di un’esperienza che mi aiuterà per il futuro quello che è accaduto a Bercy e la prossima volta saprò come comportarmi in momenti come questo. Non sono contento di quella prestazione, ma sarà utile senza dubbio.

La Spagna ha avuto e ha tanti buoni giocatori, ma ognuno ha la sua carriera e la sua storia. Non si possono fare paragoni”.

Allianz Cloud Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [5] Juan Manuel Cerundolo vs [7] Holger Vitus Nodskov Rune

2. [1] Carlos Alcaraz vs [4] Brandon Nakashima (non prima ore: 15:00)

3. [2] Sebastian Korda vs [6] Sebastian Baez (non prima ore: 19:30)

4. [3] Lorenzo Musetti vs [8] Hugo Gaston