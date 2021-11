ATP 250 Stoccolma: Il programma di Martedì 09 Novembre 2021

Centre Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [6] Alexander Bublik vs Arthur Rinderknech

2. Pedro Martinez vs Emil Ruusuvuori

3. [WC] Andy Murray vs [Q] Viktor Durasovic (non prima ore: 18:00)

4. [LL] Egor Gerasimov vs [5] Taylor Fritz

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Botic van de Zandschulp vs [LL] Nino Serdarusic

2. [1] Ivan Dodig / Marcelo Melo vs Santiago Gonzalez / Andres Molteni

3. [WC] Markus Eriksson / Elias Ymer vs Matwe Middelkoop / Andreas Mies

4. [Alt] Karl Friberg / Mohamed Safwat vs [WC] Andre Goransson / Robert Lindstedt (non prima ore: 19:30)