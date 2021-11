Tallon Griekspoor è il primo giocatore della storia del tennis ad aver vinto 7 Challenger in una stagione. L’olandese ha vinto quest’oggi il torneo di Tenerife

Tallon Griekspoor è il primo giocatore della storia del tennis ad aver vinto 7 Challenger in una stagione. L’olandese ha battuto lo spagnolo Feliciano Lopez con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 18 minuti di gioco nella finale del Tenerife Challenger organizzato da MEF Tennis Events.

Griekspoor trionfa a Tenerife – Il talento di Haarlem raggiunge la quota di 21 partite vinte consecutivamente tra Coppa Davis e circuito Challenger: l’ultimo ad averlo sconfitto è stato il numero 1 del mondo Novak Djokovic al secondo turno degli US Open. Durante la premiazione sul Central Court dell’Abama Tennis Academy le emozioni di Griekspoor: “Questo successo è la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria. Sono orgoglioso di essere entrato nella storia con il record di 7 titoli Challenger in un anno: vale ancora di più considerando che nella finale del Tenerife Challenger ho sconfitto una leggenda come Feliciano Lopez. Ci tengo a ringraziare MEF Tennis Events e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: noi giocatori ci siamo sentiti a casa sin dal primo giorno, spero che questa mia prima volta a Tenerife non sia l’ultima”. Parole al miele anche da parte di Feliciano Lopez, protagonista di una splendida settimana: “Sono contento che la Spagna abbia ospitato questo e il torneo WTA di due settimane fa. Eventi così sono molto importanti per la salute del movimento iberico, e a tal proposito ci tengo a ringraziare Marcello Marchesini (presidente di MEF Tennis Events, ndr): il tennis ha bisogno di persone come lui, appassionate e determinate nel fare il proprio lavoro”.

La soddisfazione di Marchesini – Proprio Marcello Marchesini ha poi tracciato il bilancio conclusivo: “Griekspoor è entrato nella storia qui a Tenerife e ciò contribuirà a far parlare dell’isola spagnola nel mondo. Credo che questo sia stato il miglior ATP Challenger 80 organizzato da MEF Tennis Events dal 2007: il livello dei quarti di finale era quello di un torneo del circuito maggiore. Fernando Verdasco (sconfitto in semifinale da Tallon Griekspoor, ndr) e Feliciano Lopez non sono venuti in vacanza ma hanno reso ancor più spettacolare la settimana. I prossimi appuntamenti? Ci è stato chiesto di organizzare altri tornei in Italia e all’estero: siamo pronti a cogliere le occasioni che si presenteranno”.

CHALLENGER Tenerife (Spagna), cemento – Finale

CH CH Tenerife Griekspoor T. Griekspoor T. 6 6 Lopez F. Lopez F. 4 4 Vincitore: Griekspoor T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Griekspoor T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Lopez F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Griekspoor T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Lopez F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Griekspoor T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Lopez F. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Griekspoor T. 15-0 15-15 30-15 2-1 → 3-1 Lopez F. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Griekspoor T. 15-0 30-0 1-0 → 2-0 Lopez F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Griekspoor T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Lopez F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Griekspoor T. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Lopez F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Griekspoor T. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Lopez F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Griekspoor T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Lopez F. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Griekspoor T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lopez F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [1] Tallon Griekspoorvs [2/WC] Feliciano Lopez