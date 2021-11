Novak Djokovic vince per la sesta volta il torneo Masters 1000 di Parigi Bercy

Novak Djokovic (ATP 1) ha conquistato questo pomeriggio il torneo Masters 1000 di Parigi Bercy.

Il campione serbo ha messo in bacheca il 37o Masters 1000 della carriera e di vincere per la sesta volta il torneo parigino. Al termine di un match che non ha deluso le aspettatve, il serbo ha avuto la meglio su Daniil Medvedev (2) in 3 set con i parziali di 4-6 6-3 6-3.

Dopo aver perso il primo set, perdendo il servizio in apertura e faticando un po’ per prendere il ritmo degli scambi, nel secondo Nole ha piazzato il break nel quarto game andando poi a prendersi un combattutissimo secondo parziale. Nell’ultimo set la musica non è cambiata, anche se il russo ha pagato a caro prezzo la perdita di lucidità sul finale costatagli l’incontro.

ATP ATP Paris Djokovic N. Djokovic N. 4 6 6 Medvedev D. Medvedev D. 6 3 3 Vincitore: Djokovic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Medvedev D. 0-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Djokovic N. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Medvedev D. 0-15 0-30 30-30 40-30 30-40 4-2 → 5-2 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Medvedev D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Djokovic N. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Medvedev D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Djokovic N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Medvedev D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Djokovic N. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Djokovic N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Medvedev D. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Djokovic N. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

6 ACES 72 DOUBLE FAULTS 357/86 (66%) FIRST SERVE 51/88 (58%)45/57 (79%) 1ST SERVE POINTS WON 30/51 (59%)9/29 (31%) 2ND SERVE POINTS WON 18/37 (49%)7/10 (70%) BREAK POINTS SAVED 1/6 (17%)14 SERVICE GAMES PLAYED 1421/51 (41%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 12/57 (21%)19/37 (51%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 20/29 (69%)5/6 (83%) BREAK POINTS CONVERTED 3/10 (30%)14 RETURN GAMES PLAYED 1425/33 (76%) NET POINTS WON7/11 (64%)35 WINNERS 3131 UNFORCED ERRORS 2154/86 (63%) SERVICE POINTS WON 48/88 (55%)40/88 (45%) RETURN POINTS WON 32/86 (37%)94/174 (54%) TOTAL POINTS WON 80/174 (46%)205 km/h MAX SPEED 211km/h193 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 197 km/h143 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 146 km/h