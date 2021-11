Jannik Sinner dopo la sconfitta di oggi contro Alcaraz a Parigi Bercy: “So di essermi giocato la maggior parte delle mie possibilità per le Finals” (con il video della partita)

Jannik Sinner : “So di essermi giocato la maggior parte delle mie possibilità per le Finals. Lo sapevo anche prima di entrare in campo, che sarebbe stata una partita importante, e per questo ero un po’ teso. Credito a Carlos, ma pescarlo al primo turno non è stato un granchè. Ora vedremo i risultati degli altri….

Carlos è un giocatore speciale, me ne ero reso conto già nel 2019, quando ci siamo incontrati per la prima volta in un Challenger sulla terra rossa. Abbiamo giocato meglio entrambi, ma lui è stato più solido. Nel secondo set ho provato a spingere un po’ di più e di conseguenza ho sbagliato qualcosa di troppo. Col senno del poi forse avrei dovuto pensare ad essere più solido, ma non so dirlo ora, devo analizzare bene quello che è successo. Se avessi vinto il primo set, magari, avrei avuto più fiducia. Ho avuto le mie chances, ma a volte mi scappava il diritto soprattutto in risposta dalla destra. Sono piccole cose, quando la partita finisce 7-6 7-5 è questione di dettagli.

Spero di poterci giocare ancora tante volte contro. Siamo dei tennisti diversi, ma abbiano in comune la voglia di migliorarci sempre molto in allenamento. Siamo entrambi attenti a questo. Oggi non è stata la mia miglior giornata.

Ora vedremo cosa faranno gli altri nel torneo, poi prenderemo una decisione. Se sarà inutile andare a Stoccolma, è probabile che io possa andare a Milano. In questo momento impossibile sapere la risposta.

Per la Davis abbiamo un gruppo fantastico e credo che tutti noi vogliamo finire la stagione nel modo migliore. Bisogna prepararsi al meglio. Poi non è che ci sarà tanto spazio dalla Coppa Davis all’Australia. Staccherò per qualche giorno, ma per poco tempo, perché il lavoro da fare è tanto”.