Masters 1000 Parigi Bercy: Il programma completo degli Ottavi di Finale

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Dominik Koepfer vs [7] Hubert Hurkacz

2. [10] Cameron Norrie vs Taylor Fritz

3. [1] Novak Djokovic vs Adrian Mannarino OR [15] Gael Monfils

4. [16] Grigor Dimitrov vs Dusan Lajovic OR [4] Alexander Zverev

5. Sebastian Korda OR Marin Cilic vs Ilya Ivashka OR [2] Daniil Medvedev (non prima ore: 19:30)

6. Carlos Alcaraz vs [Q] Hugo Gaston

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Alexei Popyrin vs James Duckworth

2. [WC] Benjamin Bonzi / Arthur Rinderknech vs [8] Ivan Dodig / Marcelo Melo

3. [3] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar (non prima ore: 15:00)

4. [5] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Andrey Golubev / Aslan Karatsev OR Daniel Evans / Neal Skupski

5. [6] Casper Ruud vs [Q] Marcos Giron OR [11] Diego Schwartzman (non prima ore: 19:30)

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Sander Gille / Joran Vliegen

2. [7] Kevin Krawietz / Horia Tecau vs [PR] Fabrice Martin / Andreas Mies

3. [Alt] Santiago Gonzalez / Andres Molteni OR Jamie Murray / Bruno Soares vs [Alt] Roberto Bautista Agut / Alexander Bublik

4. Fabio Fognini / Lorenzo Sonego OR Tim Puetz / Michael Venus vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury