WTA 125 Midland e Buenos Aires: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

WTA 125 Midland – Tabellone Principale

(1) Madison Brengle vs Asia Muhammad

(WC) Ashlyn Krueger vs Sachia Vickery

Kurumi Nara vs Hanna Chang

(SR) Na-Lae Han vs (7) Lizette Cabrera

(4) Harriet Dart vs Conny Perrin

Francesca Di Lorenzo vs Qualifier

(SR) Jia-Jing Lu vs Qualifier

Danielle Lao vs (8) Hailey Baptiste

(6) Katarzyna Kawa vs Alycia Parks

Tatjana Maria vs Robin Anderson

Marcela Zacarias vs Qualifier

(WC) Katrina Scott vs (3) Maddison Inglis

(5) Catherine McNally vs (WC) Reese Brantmeier

(WC) Elvina Kalieva vs Whitney Osuigwe

Qualifier vs Grace Min

Katie Volynets vs (2) Misaki Doi

WTA 125 Midland – Tabellone Qualificazione

(1) Catherine Harrisonvs Alexandra Riley(WC) Karina Millervs (6) Aldila Sutjiadi

(2) Marie Benoit vs (WC) Emma Lella

Dalayna Hewitt vs (8) Nagi Hanatani

(3) Alexa Glatch vs Beatrice Gumulya

(SR) Ivana Popovic vs (7) Sophie Chang

(4) Katherine Sebov vs Quinn Gleason

Ellie Douglas vs (SR/5) Peangtarn Plipuech

WTA 125 Buenos Aires – Tabellone Principale

(1) Mayar Sherif vs Andrea Lazaro Garcia

Barbara Gatica vs Katharina Gerlach

Jasmin Jebawy vs Xiaodi You

Victoria Bosio vs (6) Ekaterine Gorgodze

(3) Anna Bondar vs Irene Burillo Escorihuela

Ana Sofia Sánchez vs Victoria Jimenez Kasintseva

(Q) Sol Faga vs (WC) Solana Sierra

Maria Carle vs (8) Despina Papamichail

(5) Panna Udvardy vs (WC) Julieta Estable

Laura Pigossi vs Veronica Cepede Royg

(Q) Maria Victoria Burstein vs Carolina Alves

(Q) Martina Capurro Taborda vs (4) Irina Bara

(7) Diane Parry vs (Q) Luciana Moyano

(WC) Sofia Luini vs Elina Avanesyan

Daniela Seguel vs (WC) Jazmin Ortenzi

Emiliana Arango vs (2) Beatriz Haddad Maia

WTA 125 Buenos Aires – Turno Qualificazione Unico

(1) Martina Capurro Tabordavs (WC) Martina Roldan Santander61 62(2) Rebeca Pereiravs (WC) Sol Faga46 16(WC) Merlina Sarnovs (WC) Luciana Moyano36 57(WC) Lara Diaz Zayasvs (WC) Maria Victoria Burstein62 63