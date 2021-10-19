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WTA 250 Tenerife: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Giorgi e Stefanini

19/10/2021 08:59 Nessun commento
Camila Giorgi nella foto
Camila Giorgi nella foto

ESP WTA 250 Tenerife, Spain · Hard – 1° Turno

Center Court – Starting at: 11:30 AM
Varvara GRACHEVA (RUS) – Sara SORRIBES TORMO (ESP) [3]

Il match deve ancora iniziare

[SR] Saisai ZHENG (CHN) – [WC] Rebeka MASAROVA (ESP)

Il match deve ancora iniziare

Camila GIORGI (ITA) [4] – [Q] Aliona BOLSOVA (ESP)

Il match deve ancora iniziare

Elina SVITOLINA (UKR) [1] – Maria Camila OSORIO SERRANO (COL) (non prima delle ore 18)

Il match deve ancora iniziare


Court 1 – Starting at: 11:30 AM
Heather WATSON (GBR) – Clara TAUSON (DEN) [7]

Il match deve ancora iniziare

Alison RISKE (USA) [8] – [Q] Donna VEKIC (CRO)

Il match deve ancora iniziare

Alison VAN UYTVANCK (BEL) – Danka KOVINIC (MNE)

Il match deve ancora iniziare

[Q] Mandy MINELLA (LUX) – Greet MINNEN (BEL)

Il match deve ancora iniziare


Court 2 – Starting at: 11:30 AM
Alizé CORNET (FRA) – [Q] Stefanie VOEGELE (SUI)

Il match deve ancora iniziare

[WC] Lucrezia STEFANINI (ITA) – Mayar SHERIF (EGY)

Il match deve ancora iniziare

Arantxa RUS (NED) – Viktorija GOLUBIC (SUI) [5]

Il match deve ancora iniziare

Ankita RAINA (IND) Rosalie VAN DER HOEK (NED) – Eri HOZUMI (JPN) [2] Shuai ZHANG (CHN)

Il match deve ancora iniziare

Beatrice GUMULYA (INA) [SR] Peangtarn PLIPUECH (THA) – Cristiana FERRANDO (ITA) [WC] Lucrezia STEFANINI (ITA)

Il match deve ancora iniziare

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