WTA 250 Tenerife: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Giorgi e Stefanini
WTA 250 Tenerife, Spain · Hard – 1° Turno
Center Court – Starting at: 11:30 AM
Varvara GRACHEVA (RUS) – Sara SORRIBES TORMO (ESP) [3]
[SR] Saisai ZHENG (CHN) – [WC] Rebeka MASAROVA (ESP)
Camila GIORGI (ITA) [4] – [Q] Aliona BOLSOVA (ESP)
Elina SVITOLINA (UKR) [1] – Maria Camila OSORIO SERRANO (COL) (non prima delle ore 18)
Court 1 – Starting at: 11:30 AM
Heather WATSON (GBR) – Clara TAUSON (DEN) [7]
Alison RISKE (USA) [8] – [Q] Donna VEKIC (CRO)
Alison VAN UYTVANCK (BEL) – Danka KOVINIC (MNE)
[Q] Mandy MINELLA (LUX) – Greet MINNEN (BEL)
Court 2 – Starting at: 11:30 AM
Alizé CORNET (FRA) – [Q] Stefanie VOEGELE (SUI)
[WC] Lucrezia STEFANINI (ITA) – Mayar SHERIF (EGY)
Arantxa RUS (NED) – Viktorija GOLUBIC (SUI) [5]
Ankita RAINA (IND) Rosalie VAN DER HOEK (NED) – Eri HOZUMI (JPN) [2] Shuai ZHANG (CHN)
Beatrice GUMULYA (INA) [SR] Peangtarn PLIPUECH (THA) – Cristiana FERRANDO (ITA) [WC] Lucrezia STEFANINI (ITA)
TAG: WTA Tenerife, WTA Tenerife 2021
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit