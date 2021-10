Grigor Dimitrov ed il suo aiuto per portare Sinner a Torino

Tra Jannik Sinner e le ATP FINALS ci sono tre avversari da seguire.

Jannik deve superare Hubert Hurkacz avanti 360 punti e deve tenere dietro di se Felix Auger Aliasime, oggi distante 265 punti e Cameron Norrie , oggi distante 395 punti.

Dimitrov ha fermato la corsa di Hurkacz ai quarti di finale di INDIAN WELLS, impedendogli di allungare sul tennista italiano.

In semifinale il bulgaro, in grande forma atletica e mentale, proverà a fermare Cameron Norrie per conquistare la finale!

L’Italia Sabato tiferà per lui, perché una sua sconfitta porterebbe l’Inglese ad appena 155 punti da Sinner.

Norrie e Sinner si sarebbero dovuti sfidare ad Anversa dove sono in palio 250 punti e nessuno dei due poteva sbagliare.

Norrie però nella notte ha dato forfait ad Anversa. Sicuramente un bel regalo per Sinner.

Entrambi dovranno fare i conti con Felix Auger Aliassime dietro a Sinner di appena 265 punti e testa di serie nr. 1 ad Anversa. Il 21enne negli Stati Uniti ha deluso e cerca ad Anversa di riprendere il suo cammino.

Intanto speriamo nella vittoria di Dimitrov prima di concentrarci su Anversa.

Sinner dovrà pagargli almeno una cena se Dimitrov conquisterà la finale Sabato.

Domenico Di Conza