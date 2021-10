Vesuvio cup, qualificate le prime due teste di serie Coria e Cecchinato (con il programma di domani)

Il tabellone di singolare della Vesuvio Cup si allinea agli ottavi. Ma non mancano le sorprese. Passano il turno come da pronostico le prime due teste di serie. Ma se l’argentino Federico Coria ha la meglio in due set (64 62) su Andrea Arnaboldi, incitato a bordo campo dal tecnico Diego Nargiso, soffre più del previsto il numero due Marco Cecchinato, costretto al terzo set dalla svizzero Marc-Andrea Huesler, che mette in difficoltà il siciliano con il servizio e porta il semifinalista del Roland Garros 2018 oltre le due ore di gioco: 46 63 62 il risultato finale.

L’Italia fa festa anche con l’impresa di Franco Agamenone, che sul campo numero 2 (lo stesso dove ha giocato Coria) batte in tre parziali (64 26 63) il francese testa di serie numero 3, Hugo Gaston. In casa azzurra vanno avanti anche la wild card Matteo Arnaldi (61 61 al lucky loser Evan Furness) e Gian Marco Moroni (63 64 al qualificato Jonas Forejtek). Fuori al primo turno invece il finalista del recente challenger di Napoli, Andrea Pellegrino, battuto in due set (63 61) dallo spagnolo testa di serie numero 7, Bernabe Zapata Miralles. Eliminato anche il qualificato Luciano Darderi, 62 64 dal francese Mahtias Bourgue. Arriva al terzo set ma perde Filippo Baldi (61 36 62 contro il francese Alexandre Muller). Chiude il programma del primo turno, radunando una folla di tifosi, l’enfant de pais Raul Brancaccio (è di Torre del Greco ed è tesserato con lo Sporting), che mette in seriissima difficoltà la testa di serie numero 8, il tedesco Yannick Hanfmann, ma alla fine cede 64 57 62.

Questi i match degli ottavi di finale: Coria (Arg)-Guinard (Fra); Lopez San Martin (Spa)-Griiekspoor (Ola); Arnaldi (Ita)-Cobolli (Ita); Giustino (Ita)-Martin (Slo); Zapata Miralles (Spa)-Muller (Fra); Bourgue (Fra)-Agamenone (Ita); Hanfmann (Ger)-Ritschard (Usa); Moroni (Ita)-Cecchinato (Ita).

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Matteo Arnaldi vs Flavio Cobolli

2. [1] Federico Coria vs Manuel Guinard

3. Lorenzo Giustino vs [6] Andrej Martin

4. [WC] Raffaele Barba / Giovanni Cozzolino vs [2] Dustin Brown / Andrea Vavassori (non prima ore: 16:30)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Alvaro Lopez San Martin vs [5] Tallon Griekspoor

2. [4] Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes vs [WC] Filippo Palumbo / Andrea Pellegrino

3. Javier Barranco Cosano / Alvaro Lopez San Martin vs [3] Sadio Doumbia / Fabien Reboul

4. Anirudh Chandrasekar / N Vijay Sundar Prashanth vs Raul Brancaccio / Flavio Cobolli

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mats Hermans / Glenn Smits vs Jay Clarke / Arjun Kadhe

2. Franco Agamenone / Marc-Andrea Huesler vs Evan Furness / Filip Cristian Jianu