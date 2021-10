Masters e WTA 1000 Indian Wells: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 7

Combined Indian Wells – 4° Turno F – 3° Turno M

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [19] Jessica Pegula vs [4] Elina Svitolina



Il match deve ancora iniziare

2. Shelby Rogers vs [23] Leylah Fernandez



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Andy Murray vs [3] Alexander Zverev



Il match deve ancora iniziare

4. [10] Angelique Kerber vs Ajla Tomljanovic (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [25] Fabio Fognini vs [2] Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Matteo Berrettinivs [31] Taylor Fritz

2. [24] Karen Khachanov vs [12] Pablo Carreno Busta



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Barbora Krejcikova vs [21] Paula Badosa (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [14] Gael Monfils vs Kevin Anderson (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [12] Ons Jabeur vs [Q] Anna Kalinskaya (non prima ore: 05:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Jelena Ostapenkovs [2] Iga Swiatek

2. Albert Ramos-Vinolas vs [29] Nikoloz Basilashvili



Il match deve ancora iniziare

3. [27] Victoria Azarenka vs Aliaksandra Sasnovich



Il match deve ancora iniziare

4. Leylah Fernandez / Cori Gauff vs [2] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens (non prima ore: After Suitable Rest NB 6:00 PM)



Il match deve ancora iniziare

5. [13] Cristian Garin vs [22] Alex de Minaur



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

/ Sabrina Santamariavs [3] Shuko Aoyama/ Ena Shibahara

2. Wesley Koolhof / Jean-Julien Rojer vs [7] John Peers / Filip Polasek



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop



Il match deve ancora iniziare

4. [LL] Beatriz Haddad Maia vs [18] Anett Kontaveit (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Jan-Lennard Struff / Alexander Zverev vs Rohan Bopanna / Denis Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Barbora Krejcikova/ Katerina Siniakovavs Lyudmyla Kichenok/ Jelena Ostapenko