ITF Rancho Santa Fe e Florence: I Main Draw

ITF RANCHO SANTA FE(Usa 60k cemento outdoor)

[1] Rebecca Peterson vs Hanna Chang

Mayo Hibi vs TBD

Emina Bektas vs TBD

Lizette Cabrera vs [7] Renata Zarazua

[3] Madison Brengle vs Allie Kiick

Rebecca Marino vs Maddison Inglis

Kateryna Kozlova vs TBD

Kayla Day vs [5] Misaki Doi

[8] Polona Hercog vs Jessica Failla

TBD vs TBD

TBD vs TBD

Leonie Kung vs [4] Zarina Diyas

[6] Kristina Kucova vs Elsa Jacquemot

Priscilla Hon vs TBD

Katarzyna Kawa vs Arina Rodionova

Caroline Dolehide vs [2] Fiona Ferro

ITF FLORENCE(Usa 25k cemento outdoor)

[1] Xiyu Wang vs TBD

Sofia Shapatava vs Abbie Myers

Whitney Osuigwe vs TBD

[6] Paula Ormaechea vs TBD

[4] Tessah Andrianjafitrimo vs Yuriko Lily Miyazaki

Mirjam Bjorklund vs Alexa Graham

TBD vs TBD

Danielle Lao vs [7] Gabriela Lee

[8] Alycia Parks vs Francoise Abanda

Maria Mateas vs Sophie Chang

Fernanda Contreras gomez vs TBD

Lulu Sun vs [3] Katie Volynets

[5] Robin Anderson vs Nagi Hanatani

Jia-Jing Lu vs TBD

Elysia Bolton vs TBD

Nadja Meier vs [2] Kurumi Nara