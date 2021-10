Indian Wells: Berrettini e Sinner prenotano un ottavo di finale tutto azzurro, in quota Fognini cerca l’impresa contro Tsitsipas

Dopo aver vinto domenica il loro primo incontro nel torneo di Indian Wells, i tre moschettieri azzurri Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Fabio Fognini tornano in campo per centrare l’accesso agli ottavi di finale. Berrettini, numero 5 del seeding, secondo gli esperti parte con i favori del pronostico contro Taylor Fritz. La vittoria del romano, riferisce Agipronews, si gioca a 1,32 contro il 3,40 dello statunitense.

Un’altra sfida Italia-Stati Uniti è quella tra Jannik Sinner e John Isner. Parte avanti l’italiano, in quota 1,48, alla caccia di un possibile ottavo con Berrettini, contro il bombardiere di casa, proposto a 2,65. Servirà, invece, una vera e propria impresa a Fabio Fognini per eliminare la seconda testa di serie del torneo, Stefanos Tsitsipas. Un clamoroso successo del ligure vale 6,10 volte la posta, quota rasoterra invece per il greco, a 1,14.

Indian Wells

3R Harris (26) – Ruud (6) 0-1 2.96 1.40

3R Schwartzman (11) – Evans (18) 1-0 1.57 2.39

3R Dimitrov (23) – Opelka (16) 0-1 1.93 1.88

3R Shapovalov (9) – Karatsev (19) 0-0 1.72 2.13

3R Norrie (21) – Bautista-Agut (15) 1-0 1.73 2.12

3R Tiafoe – Hurkacz (8) 2-1 2.53 1.52

3R Rublev (4) – Paul 3-0 1.19 4.73

3R Medvedev (1) – Krajinovic (27) 1-1 1.07 8.47

3R Isner (20) – Sinner (10) 1-0 2.66 1.48

3R Fognini (25) – Tsitsipas (2) 0-2 6.39 1.12

3R Khachanov (24) – Carreno-Busta (12) 3-4 1.89 1.92

3R Ramos-Vinolas – Basilashvili (29) 0-1 2.16 1.71

3R Garin (13) – De Minaur (22) 0-1 2.46 1.55

3R Murray – Zverev (3) 3-0 4.38 1.22

3R Monfils (14) – Anderson 5-1 1.46 2.73

3R Berrettini (5) – Fritz (31) 0-1 1.31 3.51