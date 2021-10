Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 4. Salvatore Caruso perde nettamente da Karatsev. Martina Trevisan si ritira ad un game dalla sconfitta

Martina Trevisan out al secondo turno nel torneo WTA 1000 di Indian Wells.

L’azzurra n.66 WTA (best ranking eguagliato), promossa dalle qualificazioni, si è ritirata contro l’estone Anett Kontaveit, n.20 del ranking e 18 del seeding quando era sotto nel punteggio per 63 5-2 e battuta per Anett.

Martina ha accusato un problema alla gamba sinistra.

Semaforo reosso per Salvatore Caruso nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Il 28enne di Avola, n.135 ATP, passato attraverso le qualificazioni e unico azzurro capitato nella parte alta del tabellone, ha ceduto per 60 62, in appena 67 minuti di gioco, al russo Aslan Karatsev, n.23 del ranking e 19 del seeding.

WTA 1000 Indian Wells – 2°Turno

Amanda Anisimovavs [30] Camila Giorgi(non prima ore: 21:30)[18] Anett Kontaveitvs [Q] Martina Trevisan

Masters 1000 Indian Wells – 2°Turno

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

4°Inc. [Q] Salvatore Caruso vs [19] Aslan Karatsev (non prima ore: 03:00)



Masters 1000 Indian Wells – 1°Turno

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

5°Inc. Simone Bolelli / Maximo Gonzalez vs [4] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah



[3] Marcel Granollers/ Horacio Zeballosvs Fabio Fognini/ Lorenzo Sonego