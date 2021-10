Jannik Sinner riparte da Indian Wells e giocherà il doppio con Matteo Berrettini

Dopo il titolo conquistato a Sofia contro Gael Monfils, Jannik Sinner si prepara già per il prossimo torneo. Il 20enne di Sesto Pusteria sarà al via nel Masters 1000 di Indian Wells in California, dotato di un montepremi di 8,36 milioni di dollari. L’altoatesino, numero 10 del seeding, avrà un bye al primo turno ed esordirà nel weekend.

La stella italiana, che occupa attualmente il 14° posto nelle classifiche mondiali, giocherà per la prima volta in assoluto sui campi in cemento in California. Per Sinner è il decimo “1000” in carriera: il miglior risultato dell’allievo di Riccardo Piatti è la finale a Miami dello scorso aprile, dove è stato sconfitto in due set dal polacco Hubert Hurkacz. Sinner, che a Sofia ha conquistato il suo quarto titolo ATP in carriera, il terzo stagionale, vuole fare strada anche a Indian Wells. L’obiettivo all’orizzonte è quello di qualificarsi per gli ATP Finals di Torino, in programma a metà novembre. Nella “Race” Sinner occupa attualmente il 10° posto con 2.505 punti, il nono classificato Hurkacz è invece a quota 2.775. L’altoatesino questo fine settimana a Indian Wells se la vedrà, dopo un bye al primo round, con il vincitore dell’incontro tra lo statunitense Jack Sock (ATP 162) e l’australiano John Millman (ATP 58). Nessun precedente tra Sinner e questi due giocatori.

Nel doppio con Matteo Berrettini

I tifosi azzurri guarderanno poi anche il doppio, dove Sinner farà coppia con il numero 1 italiano Matteo Berrettini. I due miglior azzurri della classifica mondiale sfideranno all’esordio le teste di serie numero 5 Kevin Krawietz (GER)/Horia Tecau (ROU).