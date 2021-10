“Ruud vincerà Roland Garros entro il 2024”, parola di Patrick McEnroe

Casper Ruud è uno dei tennisti più “caldi” del 2021. Ha appena vinto a San Diego il suo primo torneo ATP al di fuori della terra battuta, ma è proprio sul rosso che il suo tennis potente e continuo diventa molto temibile, anche per i più forti.

Ne è convinto l’ex tennista USA Patrick McEnroe (oggi noto opinionista), che ha affermato perentorio “Casper Ruud vincerà a Roland Garros entro il 2024“. Un’investitura importante per il giovane norvegese, che dopo essere sbarcato alla Accademia di Rafa Nadal ha notevolmente incrementato la consistenza, efficacia e pericolosità del suo gioco. Il padre si è detto entusiasta della sua esplosione, ma non sorpreso: “È sempre stato un ragazzo serio, lavoratore, e con un certo talento. Lavorando così, i risultati prima o poi arrivano. Sono orgoglioso che abbia già fatto meglio di me in carriera, e ha ancora una strada lunghissima davanti”.

Ricordiamo che la scorsa estate il 22enne ha dominato la mini stagione su terra, vincendo uno dopo l’altro gli eventi di Bastad, Gstaad e Kitzbuhel, dando grande dimostrazione di efficacia e tenuta, fisica e mentale.

I suoi numeri parlano chiaro: su terra è fortissimo. Nel 2021 infatti ha un record di 28 vittorie e 5 sconfitte sul rosso (84,8% di successo), mentre nel complesso della stagione in corso ha 47 vittorie e 12 sconfitte (79,7%).

In attesa di verificare la crescita di Alcaraz (uno degli avversari più temibili in assoluto su terra battuta) e come rienterà Dominic Thiem dopo i severi problemi al polso, di sicuro Casper Ruud sarà uno dei giocatori da battere all’edizione 2022 di Roland Garros. Rafa e Novak sono avvisati.

Marco Mazzoni