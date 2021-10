Aryna Sabalenka, che sarebbe stata la prima testa di serie a Indian Wells, prende il covid-19 e non giocherà il torneo. Anastasia Pavlyuchenkova criticata per una frase

Aryna Sabalenka, seconda in classifica WTA che stava per essere la prima testa di serie a Indian Wells, ha annunciato sabato che non giocherà il torneo in California perché ha preso il Covid-19 negli ultimi giorni.

“Sono risultata positiva a Indian Wells e non potrò competere qui. Ho iniziato il mio isolamento e resterò qui finché non finirà la quarantena”, ha scritto la tennista bielorussa sui social media. La 23enne di Minsk non ha precisato se nel frattempo si è vaccinata o meno, dopo che in primavera aveva mostrato un certo scetticismo al riguardo dichiarando che ci avrebbe dovuto pensare due volte.

La finalista del Roland Garros 2021 Anastasia Pavlyuchenkova ha reagito al ritiro di Aryna Sabalenka – che ha preso il covid-19 – dal torneo di Indian Wells, sottolineando però che la vaccinazione non garantisce che un giocatore non prenda il virus.

“Il vaccino non garantisce che una persona non possa prendere il virus e il tennis ha già diversi casi che lo dimostrano, ma non farò nomi”, ha risposto la trentenne russa, che è stata attaccata per questa frase ed alla fine ha cancellato il tweet. “Adoro ricevere questi tweet che mi attaccano”, ha concluso la tennista, che non ha chiarito se si è già vaccinata o meno.