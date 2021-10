Challenger Santiago 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via

CHALLENGER Santiago 2 (Cile) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Cerundolo, Juan Manuel vs Kicker, Nicolas

Cid Subervi, Roberto vs Mena, Facundo

(WC) Fernandez Flores, Diego vs (Alt) Chappell, Nick

Svrcina, Dalibor vs (5) Baez, Sebastian

(4) Dellien, Hugo vs (Alt) Catarina, Lucas

Qualifier vs Ugo Carabelli, Camilo

Jarry, Nicolas vs Ficovich, Juan Pablo

Qualifier vs (6) Barrios Vera, Tomas

(7) Londero, Juan Ignacio vs Tirante, Thiago Agustin

(PR) Melzer, Gerald vs Andreozzi, Guido

(WC) Nunez, Victor vs Lenz, Julian

(Alt) Casanova, Hernan vs (3) Varillas, Juan Pablo

(8) Meligeni Rodrigues Alves, Felipe vs (WC) Lama, Gonzalo

(PR) Oliveira, Goncalo vs Qualifier

Pucinelli De Almeida, Matheus vs Qualifier

Sakamoto, Pedro vs (2) Cerundolo, Francisco

CHALLENGER Santiago 2 (Cile) – Tabellone Qualificazione, terra battuta

(1) Gautier, Alexis vs (Alt) Matos, Rafael

(WC) Bruna, Nicolas vs (7) Perchicot, Matthieu

(2) Diaz Acosta, Facundo vs Hidalgo, Diego

(WC) Villalon, Nicolas vs (5) Rodriguez, Cristian

(3) Alvarez, Nicolas vs (Alt) Soto, Matias

(Alt) Klier Junior, Gilbert vs (6) Gomez-Herrera, Carlos

(4) Crawford, Oliver vs (WC) Nunez, Daniel Antonio

(Alt) Mridha, Jonathan vs (8) King, Evan

Cancha Central – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Oliver Crawford vs [WC] Daniel Antonio Nunez

2. [WC] Nicolas Bruna vs [7] Matthieu Perchicot

3. [3] Nicolas Alvarez vs [Alt] Matias Soto (non prima ore: 22:00)

4. [Alt] Jonathan Mridha vs [8] Evan King

Cancha 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Alexis Gautier vs [Alt] Rafael Matos

2. [WC] Nicolas Villalon vs [5] Cristian Rodriguez

3. [2] Facundo Diaz Acosta vs Diego Hidalgo (non prima ore: 22:00)

4. [Alt] Gilbert Klier Junior vs [6] Carlos Gomez-Herrera