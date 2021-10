Challenger Barcellona: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

CHALLENGER Barcelona (Spagna) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Gaston, Hugo vs Collarini, Andrea

Qualifier vs (WC) Llamas Ruiz, Pablo

Horansky, Filip vs Marterer, Maximilian

Qualifier vs (8) Lehecka, Jiri

(3) Zapata Miralles, Bernabe vs Barranco Cosano, Javier

(Alt) Andreev, Adrian vs Muller, Alexandre

Popko, Dmitry vs Lamasine, Tristan

Qualifier vs (6) Polmans, Marc

(7) Stebe, Cedrik-Marcel vs Borges, Nuno

(WC) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Gabashvili, Teymuraz

Kuzmanov, Dimitar vs Robredo, Tommy

Cachin, Pedro vs (4) Dzumhur, Damir

(5) Milojevic, Nikola vs Qualifier

Krstin, Pedja vs Kuhn, Nicola

Guinard, Manuel vs Skatov, Timofey

(WC) Moro Canas, Alejandro vs (2) Molcan, Alex

CHALLENGER Barcelona (Spagna) – Tabellone Qualificazione, terra battuta

(1) Martineau, Matteo vs (WC) Sudzum, Marcel Marlon

(WC) Atlangeriev, Bekkhan vs (6) Hassan, Benjamin

(2) Lopez San Martin, Alvaro vs (WC) Rincon, Daniel

Kravchenko, Georgii vs (7) Orlov, Vladyslav

(3) Krutykh, Oleksii vs (Alt) Gimeno-Traver, Daniel

Manafov, Vladyslav vs (5) Oliel, Yshai

(4) Yevseyev, Denis vs Marti Pujolras, Alex

(Alt) Slobodchikov, Ronald vs (8) Alvarez Varona, Nicolas

PISTA CENTRAL – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Alvaro Lopez San Martin vs [WC] Daniel Rincon

2. [3] Oleksii Krutykh vs [Alt] Daniel Gimeno-Traver

3. [WC] Bekkhan Atlangeriev vs [6] Benjamin Hassan

PISTA 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Matteo Martineau vs [WC] Marcel Marlon Sudzum

2. [4] Denis Yevseyev vs Alex Marti Pujolras

3. Vladyslav Manafov vs [5] Yshai Oliel

PISTA 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Georgii Kravchenko vs [7] Vladyslav Orlov

2. [Alt] Ronald Slobodchikov vs [8] Nicolas Alvarez Varona