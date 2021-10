ATP 250 Sofia: Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner centra la finale. Sarà sfida con un ritrovato Monfils

Seconda finale consecutiva per Jannik Sinner nell’ATP 250 di Sofia. Sabato sera il 20enne di Sesto Pusteria sul veloce indoor di Sofia ha piegato in semifinale il serbo Filip Krajinovic, numero 37 del mondo, in due set per 6-3, 7-5. Domani l’azzurro sfiderà il francese Gael Monfils.

La campagna bulgara di Sinner procede a tutta: dopo aver superato il bielorusso Egor Gerasimov, numero 112 del ranking, e ieri l’australiano James Duckworth (ATP 56), sempre in due set, oggi in semifinale ha affrontato per la prima volta in carriera il serbo Krajinovic, numero 5 del tabellone e 37 del mondo. Sinner ha disputato a Sofia la sua ottava semifinale nel circuito maggiore, la quinta in questa stagione. Stasera a Sofia – dove l’azzurro è il detentore del titolo ed il numero 1 del seeding – Sinner ha conquistato l’ottava vittoria di fila.

Partenza sprint dell’allievo di Riccardo Piatti, che piazza subito il break del 3-1. Sinner allunga sul 4-1, ma poco dopo subisce il rebreak del 4-3. Il numero 14 del mondo però risponde ancora una volta presente, strappa il servizio a Krajinovic e si porta sul 5-3. Sul proprio turno di battuta Sinner chiude il primo set sul 6-3.

La seconda frazione di gioco è invece molto più equilibrata. Nel terzo game il pusterese spreca ben tre palle break per il possibile 2-1. Dall’altra parte il 29enne serbo non sbaglia e sfrutta il suo unico break point per l’allungo del 4-2. Grande momento di Krajinovic, che poi scappa sul 5-2. Come al solito però l’azzurro non si arrende: prima accorcia le distanze sul 5-3, subito dopo toglie il servizio a Krajinovic a zero per il 5-4. Sinner ristabilisce la parità e nel game successivo si crea due palle break. La prima viene annullata dal serbo, mentre la seconda Sinner la trasforma per il 6-5, spianando così la strada per la conquista del match. Krajinovic, che nell’undicesimo game si è infortunato al piede, alza bandiera bianca. Dopo un’ora e 46 minuti di gioco Sinner si impone per 7-5. Tutto sommato buona prestazione, con ancora qualche alto e basso, della stella italiana.

In finale contro Monfils

Sinner, che l’anno scorso a Sofia era diventato il più giovane italiano a conquistare una finale ATP, raggiunge così la sua quinta finale in carriera. Domenica a Sofia punta al bis ed al quarto titolo ATP. Dall’altra parte della rete troverà non prima delle ore 15:30 italiana Gael Monfils. Tre i precedenti tra Sinner ed il 35enne francese, numero 2 del torneo e 21 del mondo. L’altoatesino si è imposto nel primo scontro ad ottobre 2019 ad Anversa, Monfils si è preso una settimana più tardi a Vienna la rivincita. Anche quest’anno si sono già incrociati nel circuito: agli US Open a New York, Sinner si è affermato in una vera e propria battaglia in cinque set.

ATP ATP Sofia Sinner J. Sinner J. 6 7 Krajinovic F. Krajinovic F. 3 5 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Krajinovic F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Krajinovic F. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Krajinovic F. 15-0 30-0 2-4 → 2-5 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Krajinovic F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Krajinovic F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sinner J. 15-0 40-0 0-1 → 1-1 Krajinovic F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Krajinovic F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Sinner J. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Krajinovic F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Krajinovic F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Krajinovic F. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

7 Aces 21 Double Faults 254%(30/56)1st Serve 64%(49/77)77%(23/30)1st Serve Points Won 63%(31/49)62%(16/26)2nd Serve Points Won 36%(10/28)33%(1/3)Break Points Saved 50%(4/8)11 Service Games Played 1037%(18/49)1st Serve Return Points Won 23%(7/30)64%(18/28)2nd Serve Return Points Won 38%(10/26)50%(4/8)Break Points Converted 67%(2/3)10 Return Games Played 1170%(39/56)Service Points Won 53%(41/77)47%(36/77)Return Points Won 30%(17/56)56%(75/133)Total Points Won 44%(58/133)