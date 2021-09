Challenger Sibiu: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri al via nel Md

CHALLENGER Sibiu (Romania) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Travaglia, Stefano vs Rosol, Lukas

Qualifier vs (WC) Dancu, Vlad Andrei

Qualifier vs Qualifier

Copil, Marius vs (5) Kolar, Zdenek

(4) Dzumhur, Damir vs (WC) Tsitsipas, Petros

Erler, Alexander vs Blancaneaux, Geoffrey

Lehecka, Jiri vs Jianu, Filip Cristian

Miedler, Lucas vs (8) Nagal, Sumit

(7) Kokkinakis, Thanasi vs Marterer, Maximilian

Kirkin, Ergi vs Vatutin, Alexey

Kopriva, Vit vs Petrovic, Danilo

Bonadio, Riccardo vs (3) Molcan, Alex

(6) Huesler, Marc-Andrea vs Sels, Jelle

Clarke, Jay vs Qualifier

Agamenone, Franco vs (WC) Cornea, Victor Vlad

Sachko, Vitaliy vs (2) Albot, Radu

CHALLENGER Sibiu (Romania) – Tabellone Qualificazione, terra battuta

(1) Hemery, Calvin vs Wehnelt, Kai

(WC) Palosi, Stefan vs (6) Madaras, Dragos Nicolae

(2) Ignatik, Uladzimir vs Prihodko, Oleg

Bondarevskiy, Yan vs (8) Poljak, David

(3) Krutykh, Oleksii vs Frunza, Nicolae

Jecan, Alexandru vs (7) Ionel, Nicholas David

(4) Oliel, Yshai vs (WC) Gima, Sebastian

(WC) Dumitru, Vlad Andrei vs (5) Ejupovic, Elmar

1. [2] Uladzimir Ignatikvs Oleg Prihodko2. [4] Yshai Olielvs [WC] Sebastian Gima3. Alexandru Jecanvs [7] Nicholas David Ionel

Court 5 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Yan Bondarevskiy vs [8] David Poljak

2. [WC] Vlad Andrei Dumitru vs [5] Elmar Ejupovic

3. [3] Oleksii Krutykh vs Nicolae Frunza

Court 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Calvin Hemery vs Kai Wehnelt

2. [WC] Stefan Palosi vs [6] Dragos Nicolae Madaras